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Ucraina, tregua di 32 ore per la Pasqua ortodossa. Zelensky: “Putin può farla durare”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, tregua di 32 ore per la Pasqua ortodossa. Zelensky: “Putin può farla durare”

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(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto favorevolmente il cessate il fuoco di 32 ore che il leader del Cremlino Vladimi Putin ha proposto per la Pasqua ortodossa. E lo ha fatto sottolinenando che, se la Russia vuole, c’è la possibilità che gli attacchi non riprendano dopo la festività. “L’Ucraina ha ripetutamente affermato di essere pronta a compiere passi simmetrici. Abbiamo proposto un cessate il fuoco durante le festività pasquali di quest’anno e agiremo di conseguenza” dopo la proposta di Putin, ha scritto Zelensky su ‘X’. ”Il popolo ha bisogno di una Pasqua libera da minacce e di un reale progresso verso la pace, e anche la Russia ha la possibilità di non riprendere gli attacchi dopo Pasqua”, ha aggiunto. 

“Se la Russia sceglierà la via della de-escalation, credo che si terrà un incontro trilaterale. Cercheranno di organizzarlo ad aprile, maggio o giugno”, ha continuato dopo che Mosca ha annunciato la tregua. ”Secondo me gli americani non concederanno a nessuno più tempo per il dialogo”, ha aggiunto Zelensky affermando che ”con l’inizio dell’estate, gli Stati Uniti si concentreranno sui loro processi interni, sulle elezioni. E credo che abbiano una sorta di scadenza politica interna, intorno ad agosto”. 

Zelensky ha chiesto intanto che vengano nuovamente applicate le sanzioni sul petrolio russo, parzialmente revocate a causa della crisi energetica provocata dalla guerra in Medio Oriente. “Un cessate il fuoco è iniziato in Medio Oriente e nel Golfo. Mi aspetto che le sanzioni sul petrolio russo vengano completamente ripristinate, come lo erano in precedenza”, ha dichiarato il presidente ucraino durante un incontro con i giornalisti. 

Il leader di Kiev ha quindi espresso dubbi su una possibile visita a Kiev degli inviati della Casa Bianca Steven Witkoff e Jared Kushner, definendo incerto il formato dei colloqui tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. Zelensky ha affermato che ”è difficile dire” se si terrà l’incontro che l’Ucraina e gli Stati Uniti avevano precedentemente concordato. Il capo di gabinetto di Zelensky, Kyrylo Budanov, aveva detto di aspettarsi che Witkoff e Kushner andassero a Kiev dopo la Pasqua ortodossa che si celebra il 12 aprile. Ma dopo l’annuncio della tregua in Iran lo scorso 8 aprile, i piani degli Stati Uniti sembrano cambiati, si legge sul Kyiv Independent. 

“Ancor prima che ci fosse un cessate il fuoco in Medio Oriente, quando i combattimenti erano ancora in corso, ho detto a Witkoff e Kushner: venite da noi e poi andate a Mosca. Organizziamo un incontro trilaterale in questo formato”, ha dichiarato Zelensky ai giornalisti. “Si sono mostrati ricettivi all’idea, ma come possiamo vedere, hanno deciso che in questo momento non possono allontanarsi troppo dal loro presidente”, ha aggiunto. 

 

Intanto però, prima dell’annuncio della tregua, attacchi di artiglieria e aerei russi hanno ucciso due persone a Dnipropetrovsk ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare della regione orientale ucraina. “Il nemico ha attaccato tre distretti della regione quasi 30 volte con droni e artiglieria”, ha scritto Oleksandr Ganzha su Telegram.  

 

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