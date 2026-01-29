venerdì, 30 Gennaio , 26
ucraina,-trump:-apprezziamo-molto-stop-a-attacchi-accettato-da-puntin
Ucraina, Trump: apprezziamo molto stop a attacchi accettato da Puntin

Ucraina, Trump: apprezziamo molto stop a attacchi accettato da Puntin

AttualitàUcraina, Trump: apprezziamo molto stop a attacchi accettato da Puntin
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 29 gen. (askanews) – Sui tentativi per mettere fine alla guerra in Ucraina “penso che siano stati fatti molti progressi. Ho chiesto alla Russia di non lanciare attacchi per un certo periodo di tempo. Abbiamo chiesto (al presidente russo Vladimir) Putin sé può interrompere gli attacchi per una settimana, per via del freddo, che in Ucraina è terribile. E ha accettato, e lo apprezziamo molto. È una guerra molto, molto brutta”. Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.