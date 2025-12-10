ucraina,-trump:-con-leader-europei-discussione-“con-parole-forti”

Roma, 10 dic. (askanews) – La questione ucraina è stata discussa fra la Casa Bianca e i leader europei “con parole forti”: lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa.

“Abbiamo parlato con i leader di Francia, Germania e Regno Unito, tutti ottimi leader, miei cari amici, e abbiamo discusso dell’Ucraina con parole piuttosto forti, e vedremo cosa succederà. Stiamo aspettando di sentire le risposte [di Kiev] prima di procedere”, ha proseguito.

I leader europei hanno inoltre proposto un vertice per la fine della settimana: “Prima di partecipare a un incontro, vogliamo sapere alcune cose. Vorrebbero che andassimo a un incontro durante il fine settimana in Europa e prenderemo una decisione, a seconda di cosa ci diranno [gli ucraini]” ha concluso, precisando che in caso positivo verrebbe coinvolto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.