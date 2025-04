Ucraina, Trump: credo che Putin manterrà la promessa sull’accordo

Roma, 1 apr. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha auspicato che il suo omologo russo, Vladimir Putin, raggiunga un accordo per risolvere il conflitto in Ucraina e ha aggiunto di non volere imporre tariffe secondarie sul petrolio al paese eurasiatico.

“Voglio che faccia un accordo per impedire che i soldati russi e ucraini e altre persone vengano uccisi… Voglio assicurarmi che mantenga la sua promessa, e credo che lo farà. Non voglio imporre tariffe secondarie sul suo petrolio, ma penso che sia qualcosa che farei se sapessi che non sta facendo il suo dovere”, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca.