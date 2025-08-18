martedì, 19 Agosto , 25

Ucraina, Trump: “Putin incontrerà Zelensky, chance per la pace”

(Adnkronos) - Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky si...

Alcaraz numero uno al mondo? Ecco cosa serve a Carlos per il sorpasso su Sinner

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz sorpassa Jannik Sinner e...

Alcaraz, lezione di sportività e messaggio in mondovisione: “Mi dispiace Jannik”

(Adnkronos) - Lezione di sportività di Carlos Alcaraz....

Malore Sinner, il medico fisiatra: “Stress fisico e alte temperature mix rischioso”

(Adnkronos) - Il tennis italiano col fiato sospeso...
ucraina,-trump-e-il-fuorionda-con-macron:-“putin-vuole-accordo”
Ucraina, Trump e il fuorionda con Macron: “Putin vuole accordo”

Ucraina, Trump e il fuorionda con Macron: “Putin vuole accordo”

Ucraina, Trump e il fuorionda con Macron: "Putin vuole accordo"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Penso che voglia fare un accordo per me, ti rendi conto? Per quanto folle suoni”. Queste le parole sussurrate da Donald Trump ad Emmanuel Macron, e riferite al presidente russo Vladimir Putin, prima dell’incontro allargato alla Casa Bianca. 

 

Le parole di Trump sono state captate da un microfono rimasto acceso e riferite a Vladimir Putin. “Penso che voglia un accordo”, ha insistito il presidente americano rivolgendosi al presidente francese. 

Il vertice ha offerto l’occasione per ricostruire il feeling tra Trump e Macron, negli ultimi mesi bacchettato dal presidente americano. Il presidente francese, ha ricordato Trump introducendo i sette leader seduti al tavolo per l’incontro allargato sull’Ucraina, “è il primo che ho incontrato come dignitario straniero e mi è piaciuto fin dal primo giorno”. “Ora mi piace ancora di più”, ha detto Trump, che due mesi fa, in occasione del G7, lo aveva accusato di essere “in cerca di fama: intenzionalmente o meno, spesso sbaglia”. E questo perché Macron aveva giustificato la partenza improvvisa del presidente americano dal vertice in Canada sostenendo che fosse per negoziare il cessate il fuoco tra Israele e Iran in quei giorni in guerra. 

 

