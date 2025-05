Ucraina, Trump fa dietro front: “Si odiano troppo, forse la pace non è possibile”

ROMA – I toni trionfalistici e sicuri lasciano il passo ai “forse”: il presidente Donald Trump non è più così certo di riuscire a portare Russia e Ucraina alla pace. Ne ha parlato, tra tanti altri argomenti di stretta attualità, nella sua intervista esclusiva rilasciata al programma “Meet the Press” della Nbc News, condotta dalla giornalista Kristen Welker.

“PUTIN E ZELENSKY, TRA LORO UN ODIO TREMENDO”

Rispondendo alle domande sulla politica estera e sui conflitti in corso, Trump ha ammesso dunque che la pace tra Russia e Ucraina, che in passato assicurava di potere ‘portare a casa’ in poco tempo, potrebbe non essere raggiungibile: “Forse non è possibile farlo”, ha detto infatti il presidente. “C’è un odio tremendo tra questi due uomini- ha motivato, riferendosi a Putin e Zelensky- e tra alcuni dei soldati, tra i generali. Hanno lottato duramente per tre anni”. E ha anche rinnovato le sue intenzioni di mollare la ricerca di una soluzione pacifica se non cambieranno le cose: “Arriverà il momento in cui dirò: ok, continuate così, continuate a fare gli stupidi, continuate a combattere.. Arriverà il momento in cui potrei dirlo”, ha spiegato, dicendo di essere stato vicino più di una volta a prendere questa decisione. Ma poi “sono successe cose positive” che lo hanno fermato.

GROENLANDIA E CANADA

Sempre in tema di politica estera, è tornato sui propositi di ‘americanizzare’ la Groenlandia, ammettendo di “non avere escluso’’ l’uso della forza militare per annetterla. Diversamente per il Canada “non vedo nulla del genere”, anche se ha rinnovato il suo desiderio perché diventi il 51esimo stato degli Usa.

“DEVO RISPETTARE LA COSTITUZIONE? NON LO SO”

Decisamente motivo di polemiche le parole sul rispetto della Costituzione americana: alla domanda della conduttrice Kristen Welker se si senta vincolato dalla legge suprema del Paese, l’ex presidente ha risposto: “Non lo so”. E ancora, interpellato sul diritto al giusto processo, esteso dalla Costituzione anche ai non cittadini, il presidente ha evitato una presa di posizione: “Non sono un avvocato. Non lo so”.

“TERZO MANDATO, NO GRAZIE”

Ha escluso invece la volontà di arrivare a un Trump tris: “Tantissime persone vorrebbero che lo facessi, ma non è una cosa che intendo fare”, ha risposto riferendosi al terzo mandato presidenziale che è comunque escluso dal 22° emendamento della Costituzione. Sui timori di recessione del Paese, ha minimizzato, parlando di ’’un periodo di transizione’’ al termine del quale ’’staremo benissimo’’. Perciò non è preoccupato: “Tutto può succedere ma credo- ha osservato- che abbiamo la migliore economia nella storia del nostro Paese’’.

