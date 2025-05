ucraina,-trump:-kiev-accetti-immediatamente-richiesta-incontro-putin

Roma, 11 mag. (askanews) – “Putin non vuole un accordo di cessate il fuoco con l’Ucraina, ma piuttosto vuole incontrarsi giovedì in Turchia per negoziare una possibile fine al BAGNO DI SANGUE. L’Ucraina dovrebbe accettare IMMEDIATAMENTE”. Così sul suo social Truth, il presidente Usa Donald Trump.

“Almeno saranno in grado di determinare se un accordo è possibile o meno, e se non lo è, i leader europei e gli Stati Uniti sapranno a che punto è la situazione e potranno procedere di conseguenza! Inizio a dubitare che l’Ucraina raggiungerà un accordo con Putin, troppo impegnato a celebrare la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che non avrebbe potuto essere vinta (nemmeno lontanamente!) senza gli Stati Uniti d’America. INCONTRO, ORA!!!”.