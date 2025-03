Ucraina, Trump: “Nessuno più duro di me contro la Russia”

(Adnkronos) – L’Ucraina potrebbe non sopravvivere senza gli aiuti degli Usa? “Potrebbe non sopravvivere in ogni caso”. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, in un’intervista a Fox News risponde così alla domanda sulle conseguenze dello stop alla fornitura di aiuti militari americani a Kiev. Trump ha congelato il sostegno e ha anche interrotto la condivisione di informazioni di intelligence con l’Ucraina. Dopo la svolta di Washington, la situazione sul terreno è diventata ancora più complessa per le forze di Kiev. La Russia preme nella regione di Kursk, invasa dall’Ucraina nell’agosto 2024, e punta ad assestare una spallata ‘finale’ in vista di eventuali negoziati di pace. “Nessuno è stato più duro di me nei confronti della Russia, lo direbbe anche Putin”, dice Trump.

“Nessuno è stato più duro di Donald Trump nei confronti della Russia”, ripete il presidente americano, che emette ancora una volta giudizi poco gratificanti sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky, di fatto cacciato dalla Casa Bianca dopo la lite di 2 settimane fa. “Zelensky ha rubato caramelle ad un bambino, è un duro ed è un furbo. Con Biden presidente, ha preso soldi da questo Paese rubando caramelle ad un bambino. E’ stato facilissimo. Noi gli abbiamo dato 350 miliardi di dollari, l’Europa solo 100 miliardi. Io ho dato i Javelin all’Ucraina, che ha potuto distruggere i tank russi. Obama non ha dato nulla all’Ucraina. Con me presidente, non ci sarebbe stata la guerra in Ucraina e non ci sarebbe stato il 7 ottobre 2023 in Israele”, dice Trump.

“Penso che succederà”, dice rispondendo alla domanda sull’ipotesi di un ritorno di Zelensky alla Casa Bianca per firmare l’accordo sulle terre rare. L’intesa consentirebbe agli Stati Uniti di accedere alle risorse minerarie ucraine. Per Trump, si tratterebbe di una sorta di risarcimento: “Abbiamo speso 350 miliardi – ripete – e abbiamo un oceano tra noi e l’Europa. Sa cosa mi dà fastidio dell’Europa? Hanno dato più soldi alla Russia per comprare petrolio e gas rispetto al denaro dato all’Ucraina”.

Nella politica di razionalizzazione della spesa, per ora Trump non considera le spese militari: “Vorrei tagliare le spese della difesa ma non ora: c’è la Russia, c’è la Cina, ci sono tanti problemi. Spendiamo tanti soldi per i missili nucleari, con livelli di distruzione oltre ogni immaginazione. Tutti spendono soldi per qualcosa che, se venisse usato, provocherebbe la distruzione del mondo”, afferma.

Trump non esclude che gli Stati Uniti possano andare in recessione quest’anno. A domanda precisa, risponde: “Odio predire cose del genere. C’è un periodo di transizione perché quello che stiamo facendo è molto grande. Stiamo riportando ricchezza in America. È una cosa grande. E ci sono sempre periodi in cui… ci vuole un po’ di tempo”.

Quanto a Elon Musk, “ha fatto capire alla gente quante persone dovrebbero essere tagliate. Normalmente si taglia il 4% della forza lavoro, lui ha detto di tagliare il 50%, il 60%. Ha fatto un ottimo lavoro, ma ne sta pagando il prezzo. Non era tenuto a farlo. In realtà è un vero patriota”.

Poi i dazi. Quelli contro Messico e Canada potrebbero aumentare ulteriormente in futuro. “Le tariffe potrebbero aumentare con il passare del tempo” dice Trump, aggiungendo che “per anni i globalisti hanno truffato gli Stati Uniti. Hanno portato via soldi agli Stati Uniti e tutto quello che stiamo facendo è riprendercene una parte”. “Questo Paese è stato truffato da ogni nazione del mondo, da ogni azienda del mondo. Siamo stati truffati a livelli mai visti prima, e quello che faremo – scandisce – è riprenderci” i soldi.