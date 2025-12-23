martedì, 23 Dicembre , 25

Influenza, cosa cambia con la variante K? La risposta dell’esperto

Maltempo, temporali e raffiche di vento al Centro-Sud: allerta gialla in 9 regioni

Ucraina, Putin e le conquiste inutili: la strategia della Russia per i negoziati

Ucraina, Zelensky: “Piano pronto anche se imperfetto, molto vicini a risultato concreto”

Ucraina, Trump: non perdiamo più denaro lì. Nato ci paga per le armi

Roma, 23 dic. (askanews) – “Guardate, non perdiamo più denaro in quella guerra”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una conferenza stampa trasmessa in diretta da Mar-a-Lago, in Florida.

“Sapete, Biden – ha proseguito – ha dato 350 miliardi di dollari e chissà cosa ne è stato. Noi ora vendiamo missili, aerei e tutto il miglior equipaggiamento militare; lo vendiamo alla Nato. Abbiamo ottenuto che la Nato passasse dal 2 per cento del Pil (impiegato dagli Stati membri nelle spese militari, ndr) al 5 per cento. Nessuno ci credeva fino a oggi; nessuno lo scriverà, ma nessuno ci credeva. E loro prendono quel denaro e lo pagano agli Stati Uniti per le armi”.

“Quindi, vendiamo armi alla Nato a prezzo pieno. Vendiamo armi alla Nato e la Nato prende quelle armi e probabilmente le distribuisce, ma ne dà molte all’Ucraina. Quindi non perdiamo soldi come accadeva con Biden. Lui spendeva soldi come un folle; era un folle. Quello che ha fatto al nostro Paese è così orribile”, ha aggiunto Trump.

