ucraina,-trump:-nuove-proposte-zelensky?-nulla-se-non-approvo-io

Roma, 26 dic. (askanews) – Un nuovo piano di pace elaborato da Kiev? Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “non ha nulla finché non l’approvo. Quindi vedremo cosa ha”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump in una intervista a Politico. I due si incontreranno domenica in Florida, “penso – ha detto l’inquilino della Casa Bianca – che andrà bene con lui. Penso che andrà bene con Putin”, ha aggiunto Trump, precisando che si aspetta di parlare con il leader russo “presto, così come lo desidero”.