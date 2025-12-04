giovedì, 4 Dicembre , 25

Ucraina, Trump: Putin vuole finire la guerra

Penso che vorrebbe tornare a una vita normale

Milano, 4 dic. (askanews) – “Putin vuole mettere fine alla guerra” con l’Ucraina, “questa è stata la loro impressione”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump riportando oggi alla Casa Bianca quanto gli hanno riferito Steven Witkogg e Jared Kushner dell’incontro che hanno avuto a Mosca con il presidente russo. “Un incontro molto buono, vediamo quello che succede, quello che è venuto fuori non posso dirlo”, ha poi aggiunto, sottolineando che i suoi inviati hanno avuto la sensazione che il presidente russo “vorrebbe finire la guerra”.”Io penso – ha aggiunto Trump – che gli piacerebbe tornare a una vita normale, penso che vorrebbe fare affari con gli Stati Uniti, sinceramente, invece di perdere migliaia di soldati ogni settimana”.

