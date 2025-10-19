ucraina,-trump:-se-inviassi-tutte-le-scorte-di-armi-metterei-gli-usa-a-rischio

Roma, 19 ott. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di non poter mettere a rischio gli Stati Uniti inviando tutte le scorte di armi in Ucraina.

“Non possiamo dare tutte le nostre armi all’Ucraina. Semplicemente non possiamo farlo. Sono stato molto generoso con il presidente [Volodymyr] Zelensky e con l’Ucraina, ma… non posso mettere in pericolo gli Stati Uniti”, ha detto Trump in un’intervista a Fox News.

Trump ha ribadito che gli Stati Uniti hanno bisogno per loro dei missili da crociera Tomahawk, nonostante le ripetute richieste di Kiev. Ha inoltre affermato di aver discusso le prospettive con il presidente russo Vladimir Putin. Malgrado il conflitto in corso, il presidente Trump ha sottolineato che esistono grandi potenzialità per gli scambi commerciali con Kiev, auspicando che Russia e Ucraina mettano fine al conflitto.