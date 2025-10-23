ucraina,-trump-vede-rutte:-“sanzioni-enormi”-a-big-del-petrolio-russo

Il Sergretario generale Nato: pressioni avranno impatto su Mosca

Roma, 23 ott. (askanews) – “Abbiamo annullato l’incontro con il presidente Putin, semplicemente non mi sembrava giusto. Non mi sembrava che saremmo arrivati dove dovevamo arrivare. Quindi l’ho annullato, ma lo terremo in futuro”, ha dichiarato Donald Trump, durante un incontro con il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, alla Casa Bianca.Il presidente degli Stati Uniti ha detto di aver avuto “delle discussioni molto interessanti” con Rutte sulla guerra in Ucraina e ha affermato che é “giunto il momento” di inasprire le sanzioni contro la Russia. “Sono sanzioni enormi – ha detto – e sono contro le loro due grandi compagnie petrolifere”.Una questione, quella delle forniture di petrolio russo, che sarà affrontata anche nel prossimo incontro con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud, ha dichiarato ancora Trump. Secondo il Segretario generale della Nato le nuove sanzioni costringeranno Mosca a sedersi al tavolo dei negoziati:”Naturalmente abbiamo visto la pressione del presidente americano su alcuni paesi europei affinché smettessero di acquistare petrolio. Tutto questo sta avendo un impatto, sono quindi assolutamente convinto che, con una pressione costante, riusciremo a convincere Putin a sedersi al tavolo delle trattative per concordare un cessate il fuoco e poi altri colloqui successivi” ha detto. Intanto a Bruxelles si apre un Consiglio europeo che ha tra i temi principali la proposta di una meccanismo di finanziamento, per un nuovo prestito all’Ucraina.