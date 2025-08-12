ucraina,-trump:-voglio-organizzare-un-incontro-tra-putin-e-zelensky

“Ci saranno scambi di territori tra Russia e Ucraina”

Washington, 11 ago. (askanews) – “Voglio organizzare un incontro tra i due leader”, ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a proposito dell’incontro che avrà con Vladimir Putin in Alaska sull’Ucraina e alludendo a Volodymyr Zelensky.”Mi ha un po infastidito il fatto che Zelensky dicesse: ‘Beh, devo ottenere l’approvazione costituzionale. Voglio dire, ha l’approvazione per andare in guerra, uccidere tutti, ma ha bisogno dell’approvazione per fare uno scambio di territori, perché ci saranno degli scambi di territori”, ha proseguito Trump.Alla domanda se Zelensky sarà invitato, Trump ha risposto: “Può andare”. Ma poi ha aggiunto che il presidente ucraino è andato a tanti incontri senza concludere molto.Poi ha aggiunto: “Penso che se non fosse stato per me, in questo momento (Putin) non parlerebbe con nessun altro. Vado a incontrarlo. Vedremo quali sono i parametri e poi chiamerò il presidente Zelensky e i leader europei”.