Ucraina, ucciso a Irpin giornalista americano

ROMA – Un giornalista del New York Times, Brent Renaud, è stato ucciso oggi a Irpin in Ucraina. Il 51enne è rimasto vittima di colpi di arma da fuoco. Ferito un altro che si trovava con lui. Sarebbero in corso tentativi per riportare i due fuori dalla zona dei combattimenti.

