Ucraina, Ue ancora lontana da accordo su nuove sanzioni

Lo riferiscono fonti diplomatiche

Roma, 15 dic. (askanews) – Gli stati membri dell’Unione Europea non sono riusciti a concordare un nono pacchetto di sanzioni alla Russia nei colloqui di mercoledì, riferiscono fonti diplomatiche mentre i leader dell’UE si sono riuniti giovedì a Bruxelles per il loro ultimo vertice dell’anno.

I paesi si sono avvicinati a un accordo nei negoziati di mercoledì, ma la Polonia e alcuni altri paesi hanno ancora obiezioni, ha detto a Reuters un diplomatico dell’UE, aggiungendo che una nuova bozza dovrebbe essere diffusa giovedì sera.

Nuove sanzioni contro Mosca sono state bloccate dal disaccordo sul fatto che l’UE debba facilitare il passaggio delle esportazioni di fertilizzanti russi attraverso i porti europei, anche nel caso in cui le società di fertilizzanti siano di proprietà di oligarchi nella lista nera, ha riferito Reuters.

Alcuni affermano che le restrizioni dell’UE rappresentano una minaccia per la sicurezza alimentare dei paesi in via di sviluppo, mentre altri sostengono che un loro allentamento consentirebbe agli oligarchi russi proprietari di aziende di fertilizzanti di eludere le sanzioni dell’UE nei loro confronti.

Un diplomatico dell’UE ha affermato che la Polonia e gli Stati baltici insistono con i partner: sarebbe un’illusione pensare che un allentamento delle sanzioni sui fertilizzanti russi non verrà usato come scappatoia dagli oligarchi.

Alcuni Stati membri vogliono che il Programma alimentare mondiale sia coinvolto nell’autorizzazione per l’esportazione di fertilizzanti verso i paesi che ne hanno bisogno.

continua a leggere sul sito di riferimento