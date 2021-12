Ucraina: una bomba esplosiva che può distruggere l’intera Europa

L’Ucraina è ad un bivio esistenziale. Gli attori della geopolitica internazionale puntano a farne una propria pedina. Il quadro geopolitico internazionale è in divenire e non rende facile prendere una posizione.

La situazione sta degenerando nelle ultime settimane, e sta diventando molto pericolosa negli ultimi giorni.

A causa di ciò un panel di studiosi ed esperti italiani ha partecipato ad una videoconferenza improvvisata in pochi giorni da POLIS ETICA, la Scuola Popolare di Educazione Civica e Politica per Cittadini, nata da poco, il cui Dipartimento di Politica Internazionale ha anticipato una conferenza prevista a fine gennaio dal titolo “UCRAINA, Potenziali ruoli geopolitici”.

Gli esperti hanno analizzato il problema e delineato una strategia, una roadmap, per uscire dalla sempre più pericolosa crisi. Un contributo alle autorità ucraine e russe e ai loro Popoli, ma anche a tutto il contesto che li circonda. Quello che segue e un reso conto sintetico della conferenza e delle soluzioni individuate. La registrazione della Videoconferenza è interamente disponibile sul Canale YouTube di POLIS ETICA

Sono intervenuti al webinar: Guido De Simone (direttore Polis Etica); Stefano Vernole (vicedirettore Eurasianews); Eliseo Bertolasi (antropologo); Marco Ricceri (direttore Eurispes); Leonardo Dini (direttore dipartimento politica internazionale Polis Etica);

On. Massimo Ungaro (Italia Viva); Amb. Maurizio Melani (docente relazioni internazionali)

Luigi Marino (ex senatore); Marco Carnelos (ex ambasciatore).

