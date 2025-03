Ucraina, Usa: stop condivisione intelligence e dati usati da Kiev per colpire in Russia

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti sospendono la gran parte della condivisione con l’Ucraina di informazioni di intelligence, dati che le forze di Kiev ricevono in tempo reale per orientare i loro attacchi contro obiettivi russi, anche mobili e centri di comando, ma anche come ‘early warning’ per missili e droni russi in arrivo, dopo aver interrotto, lunedì, il flusso di aiuti militari.

L’assistenza riprenderà quando sarà chiaro che Volodymir Zelensky è impegnato per la pace, ha dichiarato il direttore della Cia, John Ratcliffe, in una intervista a Fox News, in cui ha confermato la sospensione, con il consigliere per la Sicurezza nazionale, Mike Waltz, che si è spinto oltre, sempre sullo stesso canale, nell’anticipare una marcia indietro, da parte del Presidente, nel momento in cui sarà concluso un accordo, presumibilmente quello sullo sfruttamento delle risorse minerali ucraine, presumibilmente a nuove condizioni imposte dagli Usa.

Secondo quanto spiegano fonti ucraine citate dal Financial Times, lo stop include i dati raccolti dalle agenzie di intelligence militari sugli obiettivi necessari per orientare le armi fornite dagli americani e i droni prodotti localmente. Si tratta di informazioni raccolte da droni Reaper e da aerei americani che volano vicino al confine.

Alcuni operatori di missili hanno confermato che non ricevono più le informazioni necessarie per colpire obiettivi in territorio russo. L’operatore di un sistema Himars ha spiegato che per tutto il mese scorso almeno uno dei gruppi ucraini assegnati al sistema non ha ricevuto coordinate per colpire oltre i 65 chilometri dalla linea di contatto.

Ratcliffe ha spiegato che le recenti decisioni sono il risultato dello scontro dello Studio ovale la scorsa settimana fra Trump, JD Vance e Volodymir Zelensky. “Trump mette davvero in dubbio che il presidente Zelensky sia davvero impegnato nel processo di pace e ha detto, ‘prendiamoci una pausa’ – ha ricostruito – Ma voglio offrire una possibilità per riflettere, avete visto la risposta che Zelensky ha esibito. Penso che sul fronte militare e su quello dell’intelligence, la pausa che l’ha resa possibile svanirà”.

Anche se gli Stati Uniti hanno chiesto formalmente ai loro alleati di sospendere anche loro la condivisione di informazioni di intelligence, gli ucraini sono convinti che i Paesi con asset in Ucraina dovrebbero continuare a fornire informazioni importanti. Ma questo non si applica agli elementi di intelligence di elevato valore, e strettamente dipendenti dal tempo, come quelli necessari alle forze di Kiev per condurre attacchi di precisione contro obiettivi mobili russi.

“Se non fanno marcia indietro presto, per gli ucraini sarà molto difficile andare avanti, saranno privati del loro vantaggio sul campo di battaglia”, ha ammesso una fonte militare occidentale.

Ma già ieri, dopo il riconoscimento della disponibilità espressa da Zelensky da parte di Trump, Waltz, ha suggerito che gli aiuti militari a Kiev potrebbero riprendere. “Se riusciamo a concludere questi negoziati e a portarli avanti, a mettere in atto misure per la costruzione della fiducia, il Presidente considererà seriamente la possibilità di sollevare queste misure”, ha affermato, anche lui in un’intervista.