ucraina,-vescovo-karkiv:-putin-vuole-continuare-ad-uccidere

Nessun cambiamento dopo summit con Trump in Alaska

Rimini, 23 ago. (askanews) – Per Putin “la persona umana non ha alcun valore”. “Tutto il mondo vuole la pace, Putin vuole continuare ad uccidere. Dopo il vertice con Trump in Alaska, la sua opinione non è cambiata. Continuerà a condurre questa guerra finché potrà farlo”. Usa toni molto duri, monsignor Paolo Honcharuk, vescovo di Kharkiv-Zaporizhzhia, in Ucraina, in una intervista ad askanews, commentando il bilaterale Putin-Trump e in vista di un futuro bilaterale tra Putin e Zelensky.”Per Putin – ha aggiunto il vescovo – la persona non ha nessun valore e in questo consiste la tragedia di questa guerra”. Il prelato, che ha incontrato Papa Leone lo scorso 18 giugno, assicurando di “portare la benedizione del Pontefice al mio Paese sofferente”, si trova al Meeting di Rimini dove racconterà la situazione che vive la sua diocesi, le lacerazioni e le ferite della guerra.