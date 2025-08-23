sabato, 23 Agosto , 25

MotoGp, Marquez vince la Sprint in Ungheria davanti a Di Giannantonio. Delude Bagnaia

(Adnkronos) - Il leader iridato Marc Marquez trionfa...

Terni, ex finanziere trovato morto in garage con ferita al collo

(Adnkronos) - Un ex finanziere di 59 anni...

Sinner, cosa farà dopo il tennis? “Mi piacerebbe gareggiare con le macchine”

(Adnkronos) - Jannik Sinner si prepara a tornare...

Lavoro, in Sardegna sale occupazione ma più disoccupati e precari

(Adnkronos) - L’avvio del 2025 per l’occupazione in...
Ucraina, vescovo Kharkiv: ogni giorno missili, bombe e droni
Ucraina, vescovo Kharkiv: ogni giorno missili, bombe e droni

Ucraina, vescovo Kharkiv: ogni giorno missili, bombe e droni

Ucraina, vescovo Kharkiv: ogni giorno missili, bombe e droni
Redazione-web
Redazione-web

Tante sfide per noi, in tanti hanno perso tutto

Rimini, 23 ago. (askanews) – “La città di Kharkiv ogni giorno è bombardata, ci arrivano droni in continuazione, ma anche missili”. A raccontare la drammatica situazione che sta vivendo da oltre tre anni la sua città è monsignor Paolo Honcharuk, vescovo di Kharkiv-Zaporizhzhia. E racconta anche come vivono i cristiani nella diocesi ucraina. “Abbiamo tante sfide adesso, causate dalla guerra – prosegue il prelato in una intervista ad askanews – ci sono tanti che difendono il nostro Paese con le armi, ma tanti altri che, come volontari, aiutano le persone che hanno bisogno. Tantissime persone che si prendono cura degli altri, che aiutano i feriti – aggiunge mons. Honcharuk – altri ancora si prendono cura delle persone che sono costrette ad evacuare dalle loro case, o degli anziani che si trovano nei territori occupati e devono essere deportati”. “Ci sono tantissime persone che hanno perso la loro casa, hanno perso tutto. Cerchiamo di aiutare il più possibile ma soprattutto, come cristiani, preghiamo”.

