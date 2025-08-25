lunedì, 25 Agosto , 25

Veneto, Tajani: “Nessun veto a Lega ma lista Zaia non può far parte di accordo politico”

(Adnkronos) - "Si troveranno i nomi migliori per...

Lutto per Enzo Salvi, è morta la mamma Bruna: “Il mio cuore si è spezzato”

(Adnkronos) - Lutto per Enzo Salvi. Con un...

Ucraina, Russia: “Abbattuti 21 droni lanciati da Kiev, due sopra Mosca”

(Adnkronos) - Il ministero della Difesa russo ha...

Meteo, settimana parte col sole ma poi arriva pesante maltempo

(Adnkronos) - Il maltempo concede una tregua sull'Italia...
ucraina,-vescovo-kharkiv:-siamo-in-guerra,-occorre-difendersi-e-vivere
Ucraina, vescovo Kharkiv: siamo in guerra, occorre difendersi e vivere

Ucraina, vescovo Kharkiv: siamo in guerra, occorre difendersi e vivere

AttualitàUcraina, vescovo Kharkiv: siamo in guerra, occorre difendersi e vivere
Redazione-web
Di Redazione-web

Rimini, 25 ago. (askanews) – “Siamo in regime di guerra, la gente è consapevole che bisogna difendersi, ma dentro questa guerra bisogna al tempo stesso continuare a vivere”. A parlare della guerra in Ucraina è il vescovo di Kharkiv-Zaporiza, mons. Pavlo Honcaruk che oggi interviene al Meeting di Rimini per raccontare la sua testimonianza in un luogo di guerra.

“È molto diversa la situazione delle persone che vivono vicino alla linea del fronte, dove di continuo ci sono i bombardamenti e quelli vicino a te muoiono – dice in una intervista a IlSussidiario.net – rispetto a chi vive a 50/10 chilometri dalla linea del fronte, o a maggior ragione dall’altra parte dell’Ucraina, a Occidente. L’intensità di questa ‘vita in guerra’ dipende molto anche da questi parametri geografici.

Sui rapporti con le altre confessioni, mons. Honcaruk dice: “Già prima della guerra c’erano buoni rapporti con tutte le confessioni e anche con le altre religioni. Cosa diversa il Patriarcato di Mosca, perché lì, al fondo, c’è la politica di Putin. Abbiamo fondamenta diverse”.

“Sulle persone – prosegue il vescovo – la guerra ha un po’ l’effetto di un microfono, che amplifica quello che hanno già dentro di sé. Dipende molto da dove ognuno prende le risorse per la propria vita. In una condizione di guerra, soprattutto, è molto importante il senso che si dà ad essa. La guerra porta alla luce chi sono io. Essa non solo distrugge materialmente tutto quello che c’è attorno a una persona, ma anche in qualche modo gli appoggi a cui si affida. E da questi appoggi dipende molto la percezione che ho di me stesso e chi sono. La guerra crea lo spazio peruna ricerca di senso. E’ molto importante, in questa ricerca, che una persona riesca a toccare con mano l’amore di Dio”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.