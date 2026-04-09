ucraina,-vladimir-putin-annuncia-tregua-per-pasqua-ortodossa

Roma, 9 apr. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato, in merito all’Ucraina, una tregua di Pasqua, dalle ore 16 dell’11 aprile a tutto il 12 aprile, giorno della Pasqua ortodossa. Lo ha annunciato il Cremlino.
“Per decisione del comandante in capo supremo delle Forze Armate della Federazione Russa, Vladimir Putin, in occasione della prossima festività ortodossa di Pasqua, si dichiara una tregua dalle 16 (le 15 italiane) dell’11 aprile fino alla fine della giornata del 12 aprile 2026”, si legge nel comunicato del Cremlino.
La Russia si aspetta che anche l’Ucraina segua il suo esempio e dichiari a sua volta una tregua, ha aggiunto il Cremlino.
Secondo quanto riferito, il ministro della Difesa russo Andrei Belousov e il capo di stato maggiore Valery Gerasimov hanno ricevuto l’ordine di sospendere le operazioni militari su tutti i fronti per la durata della tregua.