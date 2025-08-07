giovedì, 7 Agosto , 25
ucraina,-von-der-leyen-a-zelensky:-“ruolo-attivo-dell’ue-per-garantire-una-pace-giusta-e-duratura”
Ucraina, von der Leyen a Zelensky: “Ruolo attivo dell’Ue per garantire una pace giusta e duratura”

Ucraina, von der Leyen a Zelensky: “Ruolo attivo dell’Ue per garantire una pace giusta e duratura”

MondoUcraina, von der Leyen a Zelensky: “Ruolo attivo dell’Ue per garantire una pace giusta e duratura”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “Ho parlato con Volodymyr Zelensky in merito agli sviluppi degli ultimi giorni. Abbiamo discusso i prossimi passaggi sulla strada verso un accordo di pace negoziato e la futura adesione dell’Ucraina all’Unione europea, così come la sua ricostruzione”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “La posizione dell’Europa è chiara: il nostro supporto all’Ucraina è totale e continueremo ad avere un ruolo attivo per garantire una pace giusta e duratura”, aggiunge von der Leyen.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.