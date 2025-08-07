ucraina,-von-der-leyen-a-zelensky:-“ruolo-attivo-dell’ue-per-garantire-una-pace-giusta-e-duratura”

ROMA – “Ho parlato con Volodymyr Zelensky in merito agli sviluppi degli ultimi giorni. Abbiamo discusso i prossimi passaggi sulla strada verso un accordo di pace negoziato e la futura adesione dell’Ucraina all’Unione europea, così come la sua ricostruzione”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “La posizione dell’Europa è chiara: il nostro supporto all’Ucraina è totale e continueremo ad avere un ruolo attivo per garantire una pace giusta e duratura”, aggiunge von der Leyen.

