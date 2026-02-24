martedì, 24 Febbraio , 26

Ucraina, Von der Leyen arrivata a Kiev nell’anniversario della guerra
Ucraina, Von der Leyen arrivata a Kiev nell’anniversario della guerra

Qui “per riaffermare il fermo sostegno dell’Europa”

Milano, 24 feb. (askanews) – La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è arrivata in Ucraina in occasione del quarto anniversario della guerra in Ucraina. “A Kiev per la decima volta dall’inizio della guerra. Per riaffermare il fermo sostegno dell’Europa all’Ucraina, finanziariamente, militarmente e di fronte a questo rigido inverno. Per sottolineare il nostro costante impegno per la giusta lotta dell’Ucraina. E per inviare un messaggio chiaro al popolo ucraino e all’aggressore: non cederemo finché non sarà ristabilita la pace. Pace alle condizioni dell’Ucraina”, ha scritto von der Leyen su X.

