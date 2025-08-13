Ucraina, von der Leyen: “Nessuno desidera la pace più di noi”

Roma, 13 ago. (askanews) – “Oggi Europa, Stati Uniti e NATO hanno rafforzato il terreno comune per l’Ucraina”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine del summit virtuale con i leader europei, il presidente statunitense Donald Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte in vista del prossimo summit in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin.

“Rimarremo in stretto coordinamento. Nessuno desidera la pace più di noi, una pace giusta e duratura”, ha scritto sul proprio profilo X.