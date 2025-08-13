mercoledì, 13 Agosto , 25

Non si ferma all’alt e si schianta: chi era Eugenio Frasca, ristoratore morto a Marina di Massa

(Adnkronos) - Una fuga in moto, un inseguimento...

Aurora Ramazzotti: “Foto di mio figlio sui social? No, troppi pericoli”

(Adnkronos) - Aurora Ramazzotti contro lo sharenting, cioè...

Roma, l’Everton punta Dovbyk. Ma i Friedkin possono cedere… ai Friedkin?

(Adnkronos) - Artem Dovbyk sempre più lontano dalla...

Al Bano versione Spiderman, a 82 anni si arrampica sul palco – Il video

(Adnkronos) - L'età è solo un numero. E...
ucraina,-von-der-leyen:-“nessuno-desidera-la-pace-piu-di-noi”
Ucraina, von der Leyen: “Nessuno desidera la pace più di noi”

Ucraina, von der Leyen: “Nessuno desidera la pace più di noi”

AttualitàUcraina, von der Leyen: "Nessuno desidera la pace più di noi"
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 13 ago. (askanews) – “Oggi Europa, Stati Uniti e NATO hanno rafforzato il terreno comune per l’Ucraina”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine del summit virtuale con i leader europei, il presidente statunitense Donald Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte in vista del prossimo summit in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin.

“Rimarremo in stretto coordinamento. Nessuno desidera la pace più di noi, una pace giusta e duratura”, ha scritto sul proprio profilo X.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.