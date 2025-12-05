venerdì, 5 Dicembre , 25

“Ma quando finisce?”, i Mondiali 2026 e il sorteggio da incubo: tutte le ‘perle’

(Adnkronos) - "Speriamo che il sorteggio finisca per...

Elodie a Propaganda Live: “Non voterei Meloni, non ho mai votato Pd”

(Adnkronos) - "Un anno fa ho detto che...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente oggi 5 dicembre 2025

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

È morto Frank Gehry, addio all’archistar del Guggenheim di Bilbao

(Adnkronos) - Frank O. Gehry, considerato uno dei...
ucraina,-von-der-leyen:-su-asset-russi-tutti-condividano-rischio
Ucraina, von der Leyen: su asset russi tutti condividano rischio

Ucraina, von der Leyen: su asset russi tutti condividano rischio

AttualitàUcraina, von der Leyen: su asset russi tutti condividano rischio
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 5 dic. (askanews) – “Ho incontrato il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro belga Bart De Wever per uno scambio di opinioni sulla situazione in Ucraina e sui beni russi congelati. Abbiamo convenuto che il fattore tempo è essenziale, data l’attuale situazione geopolitica. Abbiamo sottolineato che il sostegno finanziario all’Ucraina è di fondamentale importanza per la sicurezza europea. Abbiamo avuto uno scambio molto costruttivo su questo argomento. La situazione particolare del Belgio per quanto riguarda l’uso dei beni russi congelati è innegabile e deve essere affrontata in modo tale che tutti gli Stati europei si assumano lo stesso rischio”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

“Abbiamo concordato – conclude – di proseguire le discussioni con l’obiettivo di raggiungere un consenso nella riunione del Consiglio europeo del 18 dicembre”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.