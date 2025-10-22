mercoledì, 22 Ottobre , 25

Atalanta-Slavia Praga 0-0, la Dea spreca: solo pari per Juric

(Adnkronos) - Pareggio e nessun gol a Bergamo...

Al Gruppo Snatt premio ‘Impresa sostenibile 2025’ del Sole24ore

(Adnkronos) - Il Gruppo Snatt, leader nella logistica...

Real Madrid-Juventus 1-0, super Di Gregorio non salva Tudor: decide Bellingham

(Adnkronos) - Il Real Madrid batte la Juventus...

Real Madrid-Juventus 1-0, Bellingham manda ko i bianconeri – Rivivi il match

(Adnkronos) - Sconfitta per la Juventus al Bernabeu....
ucraina,-wsj-rivela:-usa-hanno-revocato-restrizioni-a-uso-missili-a-lungo-raggio
Ucraina, Wsj rivela: Usa hanno revocato restrizioni a uso missili a lungo raggio

Ucraina, Wsj rivela: Usa hanno revocato restrizioni a uso missili a lungo raggio

DALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina, Wsj rivela: Usa hanno revocato restrizioni a uso missili a lungo raggio
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’amministrazione Trump ha revocato una restrizione fondamentale all’uso da parte dell’Ucraina di alcuni missili a lungo raggio forniti dagli alleati occidentali, consentendo a Kiev di intensificare gli attacchi contro obiettivi all’interno della Russia e aumentare la pressione sul Cremlino. Lo rivela il Wall Street Journal, che cita funzionari statunitensi. 

Ieri, ricorda il giornale, l’Ucraina ha utilizzato un missile da crociera Storm Shadow fornito dal Regno Unito per colpire un impianto russo a Bryansk che produceva esplosivi e carburante per razzi, come annunciato sui social media dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine.  

La mossa a sorpresa degli Stati Uniti di consentire a Kiev di utilizzare il missile in Russia arriva dopo che “l’autorità” per condurre questi attacchi “è stata recentemente trasferita” dal segretario alla Guerra Pete Hegseth al generale Alexus Grynkewich, il più alto ufficiale statunitense in Europa, che ricopre anche il ruolo di comandante della Nato. 

Intanto dal segretario al Tesoro americano Scott Bessent, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, arriva un’altra notizia importantissima per Kiev. “Annunceremo o dopo la chiusura (della borsa di Wall Street, ndr) questo pomeriggio o per prima cosa domani mattina un sostanziale inasprimento delle sanzioni alla Russia”, ha detto Bessent. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.