ucraina,-zelensky-a-berlino-chiede-aiuti-per-la-difesa-aerea

Al summit per la ricostruzione. Scholz: no a pace dettata da Putin

Roma, 11 giu. (askanews) – Volodymyr Zelensky è arrivato a Berlino alla Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, una due giorni a cui partecipano i rappresentanti di 77 paesi e aziende private. Per l’Italia c’è il ministro degli Esteri Antonio Tajani.Ad accogliere il capo dello stato ucraino, c’era il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Dopo la foto di gruppo, Scholz prendendo la parola ha affermato che non ci sarà nessuna “pace dettata” da Vladimir Putin in Ucraina. Zelensky, che ha incontrato anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, ha esortato gli alleati a fornire più sistemi di difesa aerea. “Ad oggi, il più grande vantaggio strategico della Russia sull’Ucraina è la superiorità nei cieli, è il terrore dei missili e delle bombe che aiuta le truppe russe ad avanzare sul terreno, e l’odio russo distrugge le vite degli ucraini nelle nostre città e nei nostri villaggi”. “La difesa aerea è la risposta”.Zelensky ha anche dichiarato che i bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche hanno dimezzato la produzione dielettricità dell’Ucraina dallo scorso inverno. Tajani ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti a favore di Kiev da “140 milioni di euro per iniziative sulle infrastrutture, sulla salute, sul settore umanitario, sull’agricoltura e sullo sminamento”.