ucraina,-zelensky-a-berlino-per-la-videoconferenza-con-trump

Roma, 13 ago. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe partecipare di persona a un colloquio in videoconferenza fra il Cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in vista del vertice del 15 agosto: è quanto riporta il quotidiano tedesco Bild. In particolare, alle 14 è previsto un incontro virtuale al quale parteciperanno Regno Unito, Francia, Italia, Polonia e Finlandia, nonché la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo António Costa, il segretario generale della NATO Mark Rutte e Zelensky.

Alle 15 si uniranno Trump e il suo vicepresidente, JD Vance mentre alle 16.30 i leader europei discuteranno fra loro gli esiti dei colloqui precedenti – senza quindi la partecipazione americana.