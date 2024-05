ucraina,-zelensky-a-cameron:-importante-che-armi-arrivino-subito

“Da Londra a Kiev 3 mld l’anno per tutto il tempo necessario”

Kiev, 3 mag. (askanews) – Il presidente ucraino ha incontrato a Kiev il ministro degli Esteri britannico David Cameron, un vertice cruciale vista la situazione di difficoltà delle truppe ucraine sul campo di battaglia.”È importante che le armi incluse nel pacchetto di sostegno del Regno Unito annunciato la scorsa settimana arrivino il prima possibile. Innanzitutto veicoli corazzati, munizioni e missili di vario tipo”, ha detto Volodymyr Zelensky illustrando a Cameron la situazione in prima linea.”Daremo tre miliardi di sterline ogni anno per tutto il tempo necessario. Abbiamo semplicemente già raccolto tutto il possibile in termini di equipaggiamento e armi, questo per dimostrare a Putin che saremo qui”, ha affermato Cameron aggiungendo che Kiev ha il diritto di utilizzare armi britanniche per colpire il territorio russo, perchè Mosca sta prendendo di mira il territorio ucraino ed è comprensibile che l’Ucraina senta il bisogno di proteggersi”.