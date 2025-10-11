sabato, 11 Ottobre , 25

Ucraina, Zelensky a colloquio con il presidente Usa Trump

Roma, 11 ott. (askanews) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky a colloquio con il suo omologo degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell’amministrazione presidenziale ucraina, Andriy Yermak. La conversazione avviene il giorno dopo uno degli attacchi russi più importanti contro la rete energetica ucraina. Durante una conferenza stampa ieri a Kiev, Zelensky ha invitato Trump a “esercitare pressioni” su Vladimir Putin affinché fermi gli attacchi aerei contro l’Ucraina.

I due leader si erano già incontrati in precedenza all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il 23 settembre, dopo la quale Trump aveva dichiarato che l’Ucraina è in grado di liberare tutto il suo territorio, in un inaspettato cambio di posizione. Trump ha ripetutamente promesso di mediare rapidamente un accordo di pace tra Kiev e Mosca, ma gli sforzi si sono in gran parte arenati visto che la Russia continua a rifiutare un cessate il fuoco e intensifica gli attacchi contro l’Ucraina. Il giorno prima della sua chiamata con Trump, Zelensky ha avuto colloqui telefonici con diversi leader europei, tra cui il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico
Keir Starmer e il presidente finlandese Alexander Stubb.

