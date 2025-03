Ucraina, Zelensky a leader Ue: “Serve sostegno con soldi e armi”

(Adnkronos) –

Volodymyr Zelensky vuole l’Europa al tavolo dei negoziati per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. E chiede un sostegno ulteriore all’Unione Europea mentre gli Stati Uniti svolgono un ruolo di mediazione con incontri separati con Kiev e Mosca.

“Usa e Ucraina lavoreranno per raggiungere un cessate il fuoco incondizionato e completo sulla terraferma. Per favore, sostenete questo”, dice in collegamento dalla Norvegia. Il presidente russo Vladimir Putin “deve smettere di fare richieste inutili, che non fanno altro che prolungare la guerra e deve iniziare a mantenere ciò che promette al mondo”.

“L’Ucraina fa parte dell’Europa e l’Europa è uno degli attori negli sforzi di pace globali. Abbiamo fatto del nostro meglio affinché l’Europa fosse alla pari con gli altri in questi sforzi e nei negoziati di pace. E ci siamo riusciti. Tutti insieme. L’Europa deve sempre essere al tavolo in tutte le conversazioni sulla sicurezza dell’Europa”, dice Zelensky.

“E sarà così in tutte le altre questioni sull’Europa, dobbiamo lavorare in unità. Ne abbiamo parlato a Gedda, ne discutiamo sempre con tutti i nostri partner e lo sottolineiamo esattamente in questo modo: l’Europa è un partecipante alla diplomazia. Ed è per questo che vi esorto a sostenerci anche voi”, aggiunge.

La guerra continua e il sostegno militare europeo è essenziale per l’Ucraina. “E’ fondamentale che il vostro sostegno all’Ucraina non diminuisca, ma continui e cresca. E questo vale soprattutto per la difesa aerea, gli aiuti militari e la nostra resilienza complessiva”, dice Zelensky.

“Abbiamo bisogno di fondi per i proiettili di artiglieria – prosegue – e apprezzeremmo molto il sostegno dell’Europa con almeno 5 miliardi di euro il prima possibile. Sono necessari investimenti nella produzione di armi, sia in Ucraina che nei vostri Paesi. L’Europa ha bisogno di indipendenza tecnologica, anche nella produzione di armi. Tutto il necessario per difendere il continente dovrebbe essere prodotto qui in Europa. Dobbiamo lavorare insieme per questo”.

“Apprezzo – aggiuge – coloro che stanno già compiendo passi concreti in questa direzione. Sarebbe giusto che il programma ReArm Europe iniziasse a funzionare il prima possibile, è un’iniziativa molto utile e lungimirante. Continuate a sviluppare le vostre industrie e la vostra ricerca. L’Ucraina ha una tecnologia efficace e moderna, soprattutto nei droni e nella guerra elettronica, che può avvantaggiare tutta l’Europa e i nostri partner globali”.

E’ essenziale, dice Zelensky, mantenere costante “la pressione sulla Russia per la guerra. Le sanzioni sono molto, molto necessarie. Le sanzioni devono rimanere in vigore finché la Russia non inizierà a ritirarsi dalla nostra terra e non risarcirà completamente i danni causati dalla sua aggressione”. Quindi, l’appello ai leader: “Vi esorto a continuare a combattere contro i piani di elusione delle sanzioni e i tentativi della Russia di finanziare il suo sforzo bellico. Gli sforzi diplomatici in corso non significano che la Russia debba affrontare meno pressione”.