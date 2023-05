Ucraina, Zelensky a Roma: iniziata la sua visita “blindata”

Accolto da Tajani, ora è in Hotel. Poi Mattarella, Meloni e il Papa

Roma, 13 mag. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma per la sua attesa, e blindatissima, visita di oggi in Itallia. Zelensky è atterrato allo scalo romano a bordo di un Airbus A319 dell’Aeronautica militare, con la scritta “Repubblica italiana”. Ad attenderlo, a pochi metri dal luogo in cui si è fermato l’aereo, un lungo corteo di auto blindate e di forze di sicurezza. Sulla pista, il presidente ucraino è stato accolto dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e dall’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk. Presente anche l’ambasciatore d’Italia a Kiev, Pier Francesco Zazo.

Dopo un breve colloquio con il capo della diplomazia italiana, Zelensky è salito a bordo di una delle auto nere blindate sulla pista e si è diretto all’Hotel Parco dei Principi. Secondo le ultime informazioni sui suoi appuntamenti, che restano protetti dalla massima segretezza per ragioni di sicurezza, Zerlensky dovrebbe incontrare la comunità ucraina a Santa Sofia e poi dare il via ai suoi colloqui istituzionali, con il presidente Sergio Mattarella al Quirinale, la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e Papa Francesco in Città del Vaticano.

Zelensky si muoverà nella capitale con la protezione di un imponente apparato di sicurezza, con il coordinamento dei nostri servizi di intelligence. Al suo arrivo a Roma, il presidente ha pubblicato un tweet con la prima conferma diretta e ufficiale della sua agenda. “Roma. Incontri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Primo Ministro Giorgia Meloni e Papa Francesco. Una visita importante per la vittoria dell’Ucraina”, ha spiegato.

Da parte sua, Tajani ha sottolineato su Twitter: “L’Italia dà il benvevuno al Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia”. “Abbiamo ribadito a Zelensky un sostegno totale, a 360 gradi” e “da tutti i punti di vista”, ha poi aggiunto Tajani a Ciampino. “Lavoriamo per la pace e sosteniamo tutte le iniziative a favore della pace. Però sia chiaro: pace significa pace con giustizia, quindi indipendenza totale dell’Ucraina”, ha aggiunto Tajani.

