ucraina,-zelensky:-abbiamo-bisogno-di-una-pace-dignitosa,-pronti-a-lavorarci

Roma, 14 dic. (askanews) – “Da ieri, tutti i nostri servizi sono al lavoro per ripristinare l’elettricità, il riscaldamento e la fornitura idrica nelle regioni colpite dagli attacchi russi alle infrastrutture energetiche. La situazione rimane difficile: centinaia di migliaia di famiglie sono ancora senza elettricità nelle regioni di Mykolaiv, Odessa, Kherson, Cernihiv, Donetsk, Sumy e Dnipro. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito ai lavori di riparazione. Ieri sera, le nostre comunità sono state nuovamente attaccate. Ci sono stati feriti”. Lo scrive sui social Volodomir Zelensky che oggi vedrà a Berlino i leader europeoi e l’inviato Usa, Steve Witkoff.

“La Russia sta prolungando la guerra e cerca di infliggere il maggior danno possibile al nostro popolo. In totale, questa settimana i russi hanno lanciato contro l’Ucraina più di 1.500 droni d’attacco, quasi 900 bombe aeree guidate e 46 missili di vario tipo. Solo una settimana”.

“L’Ucraina ha bisogno di una pace dignitosa e siamo pronti a lavorare nel modo più costruttivo possibile. I prossimi giorni saranno caratterizzati da un intenso lavoro diplomatico. È di fondamentale importanza che produca risultati. Conto sul sostegno dei nostri partner. Grazie a tutti coloro che ci stanno aiutando.