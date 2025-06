ucraina,-zelensky-al-g7:-pronti-a-negoziati-e-cessate-il-fuoco

Banff (Canada), 17 giu. (askanews) – “Noi siamo pronti per i negoziati di pace e un cessate il fuoco incondizionato, è molto importante, ma per questo abbiamo bisogno di pressione” sulla Russia. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, all’inizio dell’incontro con il primo ministro del Canada Mark Carney, a margine del G7. “Parlerò con il primo ministro di sanzioni addizionali”, ha aggiunto ringraziando Carney “per il supporto incrollabile del Canada”. “Noi ucraini, le nostre

famiglie, davvero abbiamo avuto una notte molto difficile, uno degli attacchi più forti da quando è iniziata questa guerra: 440 droni iraniani Shahed e 32 missili, inclusi quelli balistici. Durante il volo ero in contatto con tutti i ministri e con il capo della Difesa aerea: è stato un grande attacco sulle

infrastrutture civili e la popolazioni, le case, eccetera. Per ora le informazioni non sono complete ma abbiamo 138 feriti e 12 uccisi: è una grande tragedia per noi”, ha detto il presidente ucraino Zelensky, arrivando al summit G7.