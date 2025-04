Ucraina, Zelensky all’indomani del colloquio con Trump: “La situazione nel Kursk è difficile ma resistiamo”

ROMA – “La situazione nel Kursk è difficile ma resistiamo”. Volodymyr Zelensky commenta gli ultimi sviluppi sulla regione all’indomani dell’annuncio fatto da Putin sulla sua conquista. Proprio ieri, mentre il presidente ucraino incontrava Donald Trump all’interno della Basilica di San Pietro, l’omologo russo – in video – aggiornava sull’avanzamento delle sue truppe.

“Il Comandante in Capo Oleksandr Syrskyi ha fornito un aggiornamento sulla situazione in prima linea. In molte direzioni, la situazione rimane difficile”, ha scritto su X Zelensky. “Solo a mezzogiorno, si sono già verificati quasi 70 assalti russi alle nostre posizioni. I combattimenti continuano. L’occupante continua i suoi tentativi offensivi”, ha continuato. “Il maggior numero di combattimenti si svolge nelle direzioni di Pokrovsk, Kramatorsk, Lyman e Kursk”, ha spiegato.

“L’UCRAINA CONTINUA A DIFENDERE LA PROPRIA INDIPENDENZA”

Nel messaggio, Zelensky ha ribadito: “L’Ucraina continua a difendere la propria indipendenza e il proprio territorio combattendo. La situazione in prima linea e la reale attività dell’esercito russo dimostrano che l’attuale pressione globale sulla Russia non è sufficiente a porre fine a questa guerra”. E ha sottolineato: “Presto saranno passati cinquanta giorni da quando la Russia ha iniziato a ignorare la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco completo e incondizionato, una proposta che l’Ucraina aveva accettato l’11 marzo. È necessaria una pressione più tangibile sulla Russia per creare maggiori opportunità di vera diplomazia. Ringrazio tutti coloro che nel mondo sono al fianco dell’Ucraina”.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 27, 2025