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Ucraina, Zelensky annuncia rimpasto di governo: la nuova strategia politica
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Ucraina, Zelensky annuncia rimpasto di governo: la nuova strategia politica

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(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo per accompagnare un “cambiamento di strategia politica”, le cui priorità saranno l’attuazione degli accordi di difesa con gli alleati dell’Ucraina e un cambio di ruolo per l’attuale premier. “In Ucraina inizieranno i cambiamenti di personale per garantire l’attuazione della nuova strategia politica”, ha dichiarato Zelensky domenica 12 luglio, in un comunicato stampa diffuso via social. Ecco cosa si sa finora sulla nuova direzione politica auspicata dal capo dello Stato ucraino. 

Zelensky ha espresso la sua “gratitudine” alla premier Yulia Svyrydenko e le ha offerto “l’opportunità di guidare un nuovo e importante settore delle relazioni con un partner chiave”, senza fornire dettagli né indicare chi potrebbe sostituirla alla guida del governo. Svyrydenko ha ringraziato il presidente per la sua “fiducia” e ha affermato di essere “pronta a servire lo Stato ucraino”, senza però fornire ulteriori dettagli. Yulia Svyrydenko, 40 anni, è stata nominata nel luglio 2025 durante il più grande rimpasto di governo dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022. In precedenza era ministra dell’Economia e si è distinta durante la finalizzazione dell’accordo minerario con Washington, le cui controverse negoziazioni hanno quasi compromesso le relazioni tra Ucraina e Stati Uniti. 

Zelensky ha delineato diverse priorità di politica estera, tra cui l’attuazione dell’accordo con Washington per la produzione di missili antiaerei Patriot in Ucraina, un progetto per un nuovo sistema europeo di difesa aerea, i negoziati per l’adesione all’Ue e il rinnovamento delle relazioni con i Paesi vicini, Polonia e Ungheria. “Ogni area prioritaria della politica estera sarà affidata a una persona specifica con solida esperienza”, ha affermato. 

L’Ucraina chiede specificamente a Washington l’autorizzazione a produrre i costosi missili Patriot sul proprio territorio. Questi missili sono essenziali per contrastare i missili balistici russi, ma sono difficili da ottenere, poiché le scorte si sono ridotte a causa della guerra in Medio Oriente. 

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato questa settimana ad Ankara che l’Ucraina otterrà la licenza necessaria a produrli, senza fornire ulteriori dettagli, nonostante la produzione di queste munizioni sia un processo lungo. 

La Russia ha recentemente intensificato i suoi attacchi missilistici balistici, in particolare contro la capitale Kiev, dove due massicci raid all’inizio di questo mese hanno causato oltre 50 morti. 

“Prepararsi all’inverno è una priorità assoluta e l’Ucraina deve essere pronta ad affrontare qualsiasi minaccia”, ha insistito Zelensky. Il settore energetico si trova ad affrontare l’immane compito di riparare i danni causati dall’incessante campagna di bombardamenti russi che ha innescato la peggiore crisi energetica del Paese lo scorso inverno, caratterizzato da temperature estremamente rigide. 

“La trasformazione delle imprese statali, da cui dipende in larga misura la resilienza dell’Ucraina, deve essere accelerata”, ha avvertito Zelensky. 

“A causa dei raid aerei russi, si presentano nuove sfide, in particolare contro le infrastrutture energetiche nelle regioni di confine e in prima linea, comprese le stazioni di servizio e altre strutture”, ha sottolineato Zelensky oggi, riferendosi a un incontro con Serhiy Koretsky, capo di Naftogaz e Ukrnafta, due delle principali compagnie energetiche statali, che ha elogiato per il suo lavoro. 

Un rimpasto di governo deve essere approvato dalla Rada, il Parlamento ucraino, ma quest’ultima si è in gran parte schierata a sostegno del presidente dall’inizio dell’invasione russa. 

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