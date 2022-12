Ucraina, Zelensky atteso a Washington, prima visita da inizio guerra

Interverrà al Congresso, preparativi in corso per incontro con Biden

Roma, 20 dic. (askanews) – Secondo quanto riportato dalla Cnn, sono in corso i preparativi per la visita alla Casa Bianca del presidente ucraino Volodymyr Zelensky atteso domani a Washington. “La visita non è stata finalizzata ed è rimasta strettamente riservata per motivi di sicurezza”, ha sottolineato l’emittente dopo che altri media americani hanno annunciato l’arrivo nella capitale del leader ucraino per un intervento davanti al Congresso in seduta congiunta.

Ad annunciare per primo la visita di Zelensky a Washington è stato il sito Punchbowl News, seguito poi dal giornalista Chad Pergram dell’emittente americana Fox News, secondo cui il leader ucraino interverrà domani sera davanti al Congresso. Diverse fonti hanno poi detto al sito americano Axios che la polizia del Campidoglio sta rafforzando le misure di sicurezza.

Sarà la prima volta che Zelensky lascia l’Ucraina dall’inizio del conflitto, il 24 febbraio scorso. “La visita a sorpresa coinciderà con l’intenzione dell’amministrazione di inviare un nuovo pacchetto di assistenza militare che includerà i sistemi missilistici Patriot”, ha sottolineato la Cnn.

In una lettera inviata oggi ai deputati, la presidente della Camera, Nancy Pelosi, ha chiesto a “tutti i membri di essere fisicamente presenti alla nostra sessione di mercoledì sera”.

“Si prega di essere presenti per un focus molto speciale sulla democrazia mercoledì sera”, ha sottolineato Pelosi.

