Ucraina, Zelensky chiede generatori, Meloni pronta a sostegno

Bruxelles, 23 ott. (askanews) – Nel corso dell’incontro bilaterale di oggi a margine del Consiglio europeo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni un aiuto per garantire l’approvvigionamento energetico, un’urgenza in vista dell’inverno.

Già in passato l’Italia ha contribuito all’invio di migliaia di generatori all’Ucraina, sia tramite il Meccanismo di Protezione Civile dell’Ue, sia a livello bilaterale.

Meloni, secondo quanto si apprende, ha assicurato che il governo farà una valutazione su come poter intervenire.

