BARI – C’è anche la consegna a Kiev di caccia F-16 nell’intesa in materia di sicurezza sottoscritta oggi da Stati Uniti e Ucraina: ad annunciarlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa a Borgo Egnazia, a margine del vertice del G7.

“Ci abbiamo lavorato a lungo” ha detto il capo di Stato, che ha parlato al fianco del suo omologo americano, Joe Biden.

LEGGI ANCHE: G7, Meloni: “Ribadito l’impegno per l’Ucraina, ok a 50 miliardi di dollari aggiuntivi”

Zelensky ha definito la giornata al G7 “storica”, proprio per via dell’accordo. Il presidente ucraino ha ringraziato “tutti negli Stati Uniti” per via dell’intesa, di durata decennale.

Secondo Zelensky, l’accordo siglato oggi è “un ponte verso l’ingresso dell’Ucraina nella Nato”.

L’articolo Ucraina, Zelensky: “Con Usa accordo storico, anche per caccia F-16” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it