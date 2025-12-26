ucraina,-zelensky:-“concordato-incontro-con-trump-nel-prossimo-futuro”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato un incontro a breve con il presidente americano, Donald Trump. “Abbiamo concordato un incontro ai massimi livelli – con il presidente Trump nel prossimo futuro”, ha scritto su X, citando Rustem Umerov, capo negoziatore dell’Ucraina nei colloqui di pace, che “ha riferito in merito ai suoi ultimi contatti con la parte statunitense”. “Non perdiamo un singolo giorno”, ha aggiunto. “Molto potrà essere deciso prima di Capodanno”.

Ieri Zelensky ha reso noto di aver avuto “un ottimo colloquio con l’inviato speciale del presidente Trump Steve Witkoff e Jared Kushner”, che ha ringraziato in un post su X “per l’approccio costruttivo, l’intenso lavoro svolto, le gentili parole e gli auguri di Natale rivolti al popolo ucraino”. “Stiamo lavorando davvero 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per avvicinarci alla fine di questa brutale guerra russa contro l’Ucraina e per garantire che tutti i documenti e le misure siano realistici, efficaci e affidabili”, ha aggiunto.

“Abbiamo discusso alcuni dettagli sostanziali del lavoro in corso. Ci sono buone idee che possono portare a un risultato condiviso e a una pace duratura. La sicurezza reale, la ripresa reale e la pace reale sono ciò di cui tutti noi abbiamo bisogno: l’Ucraina, gli Stati Uniti, l’Europa e ogni partner che ci aiuta. Spero che gli accordi natalizi di oggi e le idee di cui abbiamo discusso si rivelino utili – ha detto Zelensky – Durante la conversazione, sono stato affiancato da Rustem Umerov, Andrii Hnatov, Andrii Sybiha, Sergiy Kyslytsya, Ihor Brusylo e Oleksandr Bevz. Tutto il nostro team diplomatico sta facendo del suo meglio. Abbiamo concordato che Rustem parlerà nuovamente oggi con Steve e Jared. Crediamo che questo sia l’approccio giusto: non perdere un solo giorno o una sola opportunità che possa avvicinarci al risultato. Che la conversazione di oggi possa diventare un altro passo verso la pace”.

“Ho anche chiesto ai ragazzi di trasmettere i nostri auguri natalizi a Donald Trump e a tutta la famiglia Trump”, ha concluso il presidente ucraino.