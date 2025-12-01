lunedì, 1 Dicembre , 25
ucraina,-zelensky-da-macron-all’eliseo.-kallas:-settimana-cruciale
Ucraina, Zelensky da Macron all’Eliseo. Kallas: settimana cruciale

Ucraina, Zelensky da Macron all’Eliseo. Kallas: settimana cruciale

Video NewsUcraina, Zelensky da Macron all'Eliseo. Kallas: settimana cruciale
Redazione-web
Di Redazione-web

Il presidente ucraino con la moglie per fare il punto sui negoziati

Roma, 1 dic. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato all’Eliseo dove è stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron, per fare il punto sui negoziati in corso per cercare di porre fine alla guerra in Ucraina, all’indomani della visita di una delegazione di Kiev negli Stati Uniti e in attesa dell’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, a Mosca.Ad accompagnare Zelensky, anche la moglie Olena, ricevuta da Brigitte Macron. Una settimana “cruciale” quella appena iniziata per la diplomazia, ha affermato Kaja Kallas, a capo della diplomazia dell’Ue, prima della riunione dei ministri della Difesa a Bruxelles. “Abbiamo sentito che i colloqui negli Stati Uniti sono stati difficili ma produttivi” ha detto.Anche Trump ha espresso il suo “ottimismo” su una risoluzione del conflitto con la Russia ma si attende soprattutto l’esito dei colloqui di Mosca.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.