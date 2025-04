ucraina,-zelensky-denuncia-attacco-russo-dopo-l’annuncio-di-tregua-di-putin

Roma, 19 apr. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito di “allarmi antiaerei” entrati in azione in tutto il paese poco dopo l’annuncio del presidente russo Vladimir Putin di una tregua per Pasqua.

“Per quanto riguarda l’ennesimo tentativo di Putin di giocare con vite umane, in questo momento gli allarmi antiaerei stanno entrando in funzione in tutta l’Ucraina – ha scritto su X – alle 17:15, droni russi sono stati rilevati nei nostri cieli. La difesa aerea e l’aviazione ucraine hanno già iniziato a lavorare per proteggerci. I droni Shahed nei nostri cieli rivelano il vero atteggiamento di Putin nei confronti della Pasqua e della vita umana”.