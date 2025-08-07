giovedì, 7 Agosto , 25

Ucraina, Zelensky: per Meloni Ue coinvolta in processo di pace

Roma, 7 ago. (askanews) – “Ho parlato con la Presidente del Consiglio dei Ministri italiana Giorgia Meloni. È stata una conversazione proficua, in cui abbiamo condiviso una visione comune su come procedere verso una pace vera e giusta”. Lo ha scritto su X il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

“Abbiamo condiviso i dettagli dei nostri recenti contatti con altri leader. È importante per l’Ucraina che i nostri partner siano ben informati sulla situazione. Vogliamo tutti un futuro definito e sicuro per l’Europa”, ha precisato il presidente ucraino.

“Giorgia sostiene fermamente la posizione secondo cui i leader europei devono essere coinvolti negli sforzi diplomatici a fianco degli Stati Uniti per stabilire la pace”, ha aggiunto Zelensky.

