ucraina,-zelensky-prevede-di-incontrare-trump-domenica
AttualitàUcraina, Zelensky prevede di incontrare Trump domenica
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 26 dic. (askanews) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato di prevedere un incontro con il suo omologo americano Donald Trump domenica 28 dicembre. Lo ha indicato l’agenzia di stampa Reuters. Ha però precisato di non poter dire se questo incontro possa portare a degli accordi. Secondo l’agenzia di stampa, il presidente ucraino intende discutere con Trump della possibilità di aumentare la pressione sulla Russia. Zelensky ha inoltre sottolineato che il piano di pace “in venti punti”   è “pronto al 90 per cento”.

