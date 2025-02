Ucraina, Zelensky: pronti ad accordo di investimento e sicurezza con il presidente Usa

Il presidente ucraino parla di un “incontro proficuo” a Kiev con l’inviato speciale Usa Kellogg Roma, 20 feb. (askanews) – “L’Ucraina è pronta per un accordo forte ed efficace di investimento e sicurezza con il Presidente degli Stati Uniti”: lo ha scritto su X il presidente Volodymyr Zelensky, riferendo di un “incontro proficuo” avuto oggi a Kiev con l’inviato speciale Usa per l’Ucraina e la Russia, Keith Kellogg. “Abbiamo proposto il modo più rapido e costruttivo per ottenere risultati. Il nostro team è pronto a lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette – ha aggiunto – relazioni forti tra Ucraina e Stati Uniti vanno a beneficio di tutto il mondo”. Nel frattempo, l’amministrazione Trump ha presentato all’Ucraina una bozza “aggiornata” per un accordo sulle terre rare, dopo il rifiuto opposto dal presidente ucraino Volodmyr Zelensky all’offerta iniziale degli Stati Uniti, che ha alimentato le tensioni degli ultimi giorni tra Kiev e Washington. Lo hanno riferito al sito Axios un funzionario ucraino, un funzionario statunitense e tre fonti al corrente della questione. Le fonti hanno spiegato che i negoziati sono andati avanti in questi ultimi giorni, con gli Stati Uniti che hanno presentato una versione aggiornata che accoglie alcune delle obiezioni sollevate da Zelensky. Nella nuova bozza non ci sarebbero più alcuni articoli che avevano preoccupato Kiev, tra cui il fatto che l’accordo fosse sotto la giurisdizione del tribunale di New York.