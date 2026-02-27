venerdì, 27 Febbraio , 26

Chikungunya, Ecdc: “70 casi dopo viaggi alle Seychelles, per i turisti rischio alto”

(Adnkronos) - Rischio alto di Chikungunya per chi...

Pallet, pellicola e cinghie: Bruxelles fa marcia indietro sul 100% di riuso

(Adnkronos) - Un regolamento europeo che parla di...

Milano, giallo via Nerino: arrestato in Spagna figlio della vittima

(Adnkronos) - La polizia di Stato, coordinata dalla...

Sanremo 2026, ascolti terza serata: 9,5 milioni di spettatori e 60,6% di share

(Adnkronos) - Sono stati 9.543.000 gli spettatori medi...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina, Zelensky: "Pronto a incontrare Putin, pace possibile prima di autunno"
ucraina,-zelensky:-“pronto-a-incontrare-putin,-pace-possibile-prima-di-autunno”
Ucraina, Zelensky: “Pronto a incontrare Putin, pace possibile prima di autunno”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, Zelensky: “Pronto a incontrare Putin, pace possibile prima di autunno”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a incontrare Vladimir Putin e di fare qualsiasi cosa per raggiungere la pace. In un intervista a Sky News, il presidente ucraino ha affermato che gli Stati Uniti hanno il potere di porre fine alla guerra, ma devono esercitare una maggiore pressione su Mosca. “Gli Stati Uniti sono ancora più forti di quanto pensino. E lo credo davvero. Possono davvero fare pressione su Putin. Possono fermare questa guerra”. 

“Ora penso che abbiamo una possibilità. Dipende da questi mesi, se avremo la possibilità di porre fine alla guerra prima dell’autunno. Prima delle elezioni, elezioni importanti e influenti negli Stati Uniti. Se sarà possibile raggiungere la pace, la avremo, ora abbiamo questa finestra”, ha aggiunto riferendosi alle elezioni di medio termine negli Usa. 

Zelensky ha esortato infine l’amministrazione di Washington a inasprire le sanzioni contro le famiglie dei leader russi e a fornire all’Ucraina armi più avanzate, sostenendo che solo una maggiore pressione avrebbe costretto Mosca a prendere sul serio i negoziati.  

Previous article
Con IX Congresso, Nordcorea sancisce inizio dell'”era Kim Jong Un”
Next article
Scontro tra auto, tir e bus nell’Aretino: 5 feriti sulla Sp 327

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Chikungunya, Ecdc: “70 casi dopo viaggi alle Seychelles, per i turisti rischio alto”

(Adnkronos) - Rischio alto di Chikungunya per chi ha in programma una vacanza alle Seychelles. Dal novembre scorso sono stati segnalati "oltre 70 casi"...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pallet, pellicola e cinghie: Bruxelles fa marcia indietro sul 100% di riuso

(Adnkronos) - Un regolamento europeo che parla di pellicola e cinghie può sembrare materia da addetti ai lavori. In realtà riguarda ogni prodotto che...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milano, giallo via Nerino: arrestato in Spagna figlio della vittima

(Adnkronos) - La polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito in Spagna un mandato di arresto europeo, per il reato di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo 2026, ascolti terza serata: 9,5 milioni di spettatori e 60,6% di share

(Adnkronos) - Sono stati 9.543.000 gli spettatori medi della terza serata di Sanremo 2026, con il 60,6% di share. Il migliore share per una...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.