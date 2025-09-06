Ucraina, Zelensky rifiuta l’invito di Putin a Mosca: “Può venire a Kiev”

ROMA – Volodymyr Zelensky rifiuta l’invito di Putin a recarsi a Mosca per un incontro sul conflitto Russia – Ucraina e rilancia: “Può venire a Kiev”. Il presidente ha commentato la proposta dell’omologo in un’intervista rilasciata ad Abc News. Qualche giorno fa, Putin aveva dichiarato: “Non ho mai escluso la possibilità di incontrarlo. Ma ha senso incontrarlo? A Trump ho detto di sì, che era possibile, lasciatelo venire a Mosca, e l’incontro avrà luogo. Ma deve essere ben preparato”.

Interpellato sull’argomento dalla giornalista di Abc Martha Raddatz, dice: “Non posso andare a Mosca quando il mio Paese è sotto attacco missilistico, ogni giorno. Non posso andare nella capitale di questo terrorista. Lui lo capisce”. E parlando ancora del presidente russo e del rapporto con Trump, aggiunge: “Sta giocando con gli Stati Uniti”.

Durante il meeting di agosto in Alaska tra Putin e il presidente Usa era stato fissato l’obiettivo di un incontro con Zelensky. Si era parlato di un trilaterale, poi di un bilaterale. Promessa non mantenuta alla scadenza del tempo dato alla Russia per la definizione di un appuntamento reale.

TRUMP: “LA GUERRA IN UCRAINA DEVE FINIRE O SARÀ L’INFERNO”

Il presidente Trump, parlando allo Studio Ovale, è tornato a ribadire che “la guerra in Ucraina deve finire o sarà l’inferno”. E ha sottolineato che si tratta di “una vergogna, voglio che finisca”. Il tycoon insiste sulla disponibilità ad aiutare l’Ucraina: “Vogliamo salvare tante vite, faremo qualcosa”. E, secondo lui, ad intervenire a tal proposito “l’Europa sarà la prima. I paesi europei vogliono essere primi e vogliono vedere la guerra finire”.

