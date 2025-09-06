sabato, 6 Settembre , 25

Armani, aperta camera ardente: centinaia in coda per l’ultimo saluto allo stilista

(Adnkronos) - Sì è aperta la camera ardente...

Meteo, ritorna il caldo africano: tanto sole e picchi di 37°C

(Adnkronos) - In arrivo una breve fase di...

Sabalenka-Anisimova, oggi finale femminile US Open: orario e come vederla in tv

(Adnkronos) - Aryna Sabalenka contro Amanda Anisimova oggi...

Sinner, ‘caso asciugamani’ agli Us Open: cos’è successo in semifinale

(Adnkronos) - Caso asciugamani agli Us Open 2025...
ucraina,-zelensky-rilancia:-“io-a-mosca?-venga-putin-a-kiev”
Ucraina, Zelensky rilancia: “Io a Mosca? Venga Putin a Kiev”

Ucraina, Zelensky rilancia: “Io a Mosca? Venga Putin a Kiev”

DALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina, Zelensky rilancia: "Io a Mosca? Venga Putin a Kiev"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky torna a respingere la proposta di Vladimir Putin di vedersi a Mosca e rilancia: “Venga lui a Kiev”. In un’intervista alla tv americana Abc News, il presidente ucraino dice: “Il presidente russo può venire a Kiev, io non posso andare a Mosca mentre il mio Paese è ogni giorno sotto i missili, sotto attacco, io non posso andare nella capitale di questo terrorista”. 

Per Zelensky, l’insistenza di Putin a tenere l’incontro a Mosca ha solo lo scopo di “rimandarlo”. “Se qualcuno non vuole incontrarsi, può proporre qualcosa che non è accettabile per me o per altre parti”, ha sottolineato ancora il presidente ucraino, ribadendo la sua “disponibilità” a incontrare il leader russo in “qualsiasi formato”. 

