ucraina,-zelensky-rilancia:-“io-a-mosca?-venga-putin-a-kiev”

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky torna a respingere la proposta di Vladimir Putin di vedersi a Mosca e rilancia: “Venga lui a Kiev”. In un’intervista alla tv americana Abc News, il presidente ucraino dice: “Il presidente russo può venire a Kiev, io non posso andare a Mosca mentre il mio Paese è ogni giorno sotto i missili, sotto attacco, io non posso andare nella capitale di questo terrorista”.

Per Zelensky, l’insistenza di Putin a tenere l’incontro a Mosca ha solo lo scopo di “rimandarlo”. “Se qualcuno non vuole incontrarsi, può proporre qualcosa che non è accettabile per me o per altre parti”, ha sottolineato ancora il presidente ucraino, ribadendo la sua “disponibilità” a incontrare il leader russo in “qualsiasi formato”.