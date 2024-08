ucraina,-zelensky:-“rimuovere-barriere-che-ostacolano-azioni-contro-russia”

(Adnkronos) – In Ucraina “stiamo facendo il possibile per fornire ai nostri guerrieri le armi e rifornimenti necessari: è cruciale che i nostri partner rimuovano le barriere che ostacolano la nostra azione per indebolire le posizioni russe nel modo in cui richiede questa guerra”. E’ quanto ha detto Volodymyr Zelensky in un video messaggio pubblicato su X in cui sottolinea che “capacità a lungo raggio sono la risposta ai problemi strategici più critici di questa guerra”.

“Il coraggio dei nostri soldati e la resilienza delle nostre brigate di combattimento compensa la mancanza di decisioni essenziali da parte dei nostri partner”, aggiunge il presidente ucraino affermando che “abbiamo bisogno di tutti i partner che possono veramente aiutare”. “Possiamo con decisione negare agli occupanti ogni possibilità di avanzare e provocare distruzione se avessimo capacità a lungo raggio sufficienti”, conclude Zelensky.

Le forze ucraine hanno intanto annunciato di aver sventato un attacco missilistico russo su Kiev all’inizio di domenica. “Questa mattina presto, intorno alle 05:00 (02:00 GMT), il nemico ha usato armi balistiche per lanciare un attacco missilistico su Kiev”, hanno riferito le autorità su Telegram. Secondo la stessa fonte, è “molto probabile” che si tratti di “missili balistici nordcoreani KN-23”.

Secondo le informazioni preliminari, i dispositivi sono stati intercettati durante l’avvicinamento alla capitale ucraina e quindi non sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo”, ha detto l’amministrazione. Anche i droni d’attacco russi hanno preso di mira la città “quasi contemporaneamente” e sono stati tutti “distrutti” al di fuori del perimetro di Kiev dalle difese aeree, sostengono le autorità.

Il ministero della Difesa russo afferma invece che i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto dei veicoli senza pilota nella notte. “I sistemi di difesa aerea hanno distrutto cinque droni ad ala fissa ucraini, tra cui due abbattuti nella regione di Belgorod, uno nella regione di Kursk e due nella regione di Rostov”, ha affermato il ministero.